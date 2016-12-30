أعلنت المملكة العربية السعودية توجيه الدعوة لوفد شؤون حجاج إيران للمشاركة في اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج بهدف ترتيب أوضاع قدوم الحجاج الإيرانيين وما سيقدم لهم من خدمات.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي د.محمد صالح بن طاهر بنتن، في تصريح صحافي بثته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) امس، أن «حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترحب بقدوم كل الحجاج والمعتمرين والزوار من دون النظر إلى جنسياتهم أو انتماءاتهم المذهبية مع حرصها على تطبيق الأنظمة والتعليمات الهادفة لتيسير موسم حج هذا العام على أكمل وجه».

ويأتي الإعلان السعودي عن توجيه الدعوة لوفد شؤون حجاج إيران بالتزامن مع إطلاق وزارة الحج والعمرة السعودية اللقاءات المجدولة مع رؤساء وفود مكاتب شؤون الحج لأكثر من 80 دولة بهدف تنظيم إجراءات قدوم الحجاج من كل دول العالم الإسلامي ودول الأقليات.

وقال الوزير السعودي: ان هذه اللقاءات تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناقشة تنظيم قدوم حجاج هذا العام 1438هـ، من كل أقطار العالم الإسلامي ودول الأقليات وتزويدهم بكل التعليمات المنظمة لشؤون الحج في المملكة «بما يمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان والبناء على نجاحات موسم الحج الماضي».

وكان حجاج إيران قد تغيبوا عن أداء فريضة الحج العام الماضي بعد فشل مباحثات بين مسؤولي وزارة الحج السعودية وهيئة الحج الإيرانية لمناقشة ترتيبات أداء الحجاج الإيرانيين لمناسكهم.

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية آنذاك ان بعثة منظمة الحج والزيارة الإيرانية امتنعت عن توقيع محضر إنهاء ترتيبات قدوم الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج، مؤكدة أن المملكة ترفض تسييس هذه الشعيرة أو المتاجرة بالدين.