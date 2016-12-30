أعرب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس عن رغبته في لقاء الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب «في اقرب وقت ممكن».

وقال غوتيريس في مقابلة حصرية للتلفزيون البرتغالي «اس اي سي» امس الاول «لقد عقدت اجتماع عمل ممتازا مع الرئيس الروسي فلايمير بوتين، وآمل أن تكون هذه هي الحال مع دونالد ترامب.

لدي بالتأكيد مصلحة لزيارته في أقرب وقت ممكن».

وأضاف: «الولايات المتحدة ليست المانح الأول للأمم المتحدة فحسب، لكنها أيضا عنصر أساسي في كل عملياتها»، مؤكدا «عزمه على إقامة حوار بناء مع الإدارة الأميركية المقبلة».

ويعتقد العديد من الديبلوماسيين في الأمم المتحدة ان انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة قد يعقد مهمة غوتيريس الذي سيخلف بان كي مون في الأول من يناير المقبل.