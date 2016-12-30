قال مسؤول أميركي أن الولايات قررت طرد 35 دبلوماسياً روسياً في واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة.



وأضاف المسؤول أن بلاده ستغلق مجمعين روسيين في ماريلاند ونيويورك يستخدمان في أنشطة مرتبطة بالمخابرات، لافتاً إلى أن هذا الإجراء يهدف لفرض تكاليف على الحكومة الروسية وتحميلها المسؤولية.

من جانبه قال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان الإجراءات ضد روسيا "رد ضروري وملائم على مساعي الإضرار بالمصالح الأمريكية

لافتا الى اننا سنرفع تقريرا الى الكونغرس بشان محاولات روسيا التدخل في انتخاباتنا وقال ان أنشطة سرقة بيانات الانتخابات وكشفها أديرت على أعلى المستويات بالحكومة الروسية.