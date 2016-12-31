قتل قيادي بارز في تنظيم «القاعدة» بمحافظة أبين جنوبي اليمن، إثر غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية.

وقال مصدر محلي طلب عدم نشر اسمه إن «قائد تنظيم القاعدة في مديرية لودر بمحافظة أبين، جلال الصيدي، لقي مصرعه في غارة جوية شنتها طائرة من دون طيار».

وأضاف أنه «من المرجح أن تكون الطائرة أميركية، استهدفت القيادي بينما كان بداخل سيارته في مدينة البيضاء التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وصالح».

ونشر مغردون من محافظتي أبين والبيضاء صورا لسيارة الصيدي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تدميرها.