أنّبت بريطانيا وزير الخارجية الأميركي جون كيري لوصفه الحكومة الإسرائيلية بأنها «الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل»، وذلك في خطوة من شأنها أن تقرب المسافات أكثر بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

ومن دون الإشارة مباشرة إلى تصريحات كيري، يبدو أن هذا الموقف البريطاني هو انتقاد لخطاب وزير الخارجية الأميركي.

وقال متحدث باسم ماي إن الحكومة البريطانية ترى أن بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني لكن المستوطنات ليست المشكلة الوحيدة في هذا الصراع.

وأردف «نحن لا نعتقد أن الوسيلة الفضلى للتفاوض من أجل السلام هي التركيز على مشكلة واحدة، ألا وهي في هذه الحالة بناء المستوطنات، في حين أن النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين معقد أكثر بكثير من ذلك».

وتابع «لا نعتقد أنه من المناسب مهاجمة حكومة حليفة ومنتخبة ديموقراطيا. وتعتقد حكومتنا أن المفاوضات لا يمكن أن تنجح إلا إذا نفذت من جانب طرفي (النزاع)، وبدعم من المجتمع الدولي».

واضاف المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية قائلا «الشعب الإسرائيلي يستحق بشكل خاص العيش بلا خوف من التهديد الإرهابي الذي يواجهه منذ زمن بعيد».

على صعيد منفصل، أصيبت فلسطينية برصاص الاحتلال بعدما اقتربت وهي تحمل سكينا من رجال أمن إسرائيليين موجودين على حاجز بين القدس والضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقال متحدث باسم المستشفى الإسرائيلي الذي نقلت إليه الفلسطينية في القدس إنها «بحالة حرجة».

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان أن الفلسطينية سلكت الممر المخصص للآليات على حاجز قلنديا رغم النداءات المتكررة لها من قبل الحراس للتوقف.

وكان المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد أشار في وقت سابق إلى أنه بعدما واصلت تقدمها بسرعة باتجاه الحراس، أطلق هؤلاء النار على ساقيها، فأصيبت بجروح طفيفة.