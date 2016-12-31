احتشد الآلاف من المحتفلين بالعام الجديد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، على طول الشواطئ الأمامية لاحد الموانئ في سيدني، قبل إطلاق الألعاب النارية عشية العام الجديد، بينما يعتزم محتفلون آخرون في مختلف أنحاء منطقة "آسيا والباسيفيك" إقامة بعض الاحتفالات المختلفة تماما ببدء عام 2017 .



ومن المتوقع أن يحتشد مليون ونصف شخص في ميناء سيدني، لرؤية الألعاب النارية التي بلغت تكلفتها سبعة ملايين دولار استرالي (04ر5 مليون دولار أمريكي)، وهي تنطلق على شكل سحابة من الدخان في منتصف الليل (1300 بتوقيت جرينتش اليوم السبت).

ويتعهد المنظمون بأكبر عرض على الإطلاق حيث ستنطلق أكثر من مئة ألف من الألعاب النارية.