توفي ألان وليامز أول مدير لفرقة البيتلز عن عمر 86 عاماً، حسبما أعلن النادي الذي كان يملكه ذات مرة في مدينة ليفربول البريطانية في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وكتب نادي "جاكاراندا" على تويتر "توفي اليوم مؤسسنا والرجل الذي اكتشف فريق البيتلز عن عمر 86 عاما .. ألان وليامز، سنفتقدك".

وأضاف النادي في رسالة على صفحته على موقع فيس بوك "لقد سمح إرثه لنا أن نبقى في قلب المشهد الموسيقي في ليفربول حوالي 60 عاما، وستستمر ذكراه حية من خلال كل فرقة تعزف على مسرحنا الشهير".

ويرجع الفضل إلى وليامز في قيادة الفرقة إلى هامبورج، حيث أمضوا عدة سنوات في تكوين الفرقة في بداية ستينيات القرن الماضي، وفي إدارة حجوزاتهم في بداياتهم.