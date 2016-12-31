يصل وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المعلم سوف يجرى خلال زيارته مباحثات مع ظريف .

تأتي زيارة المعلم لإيران بعد مرور يوم على وقف إطلاق النار في سورية بين الجيش السوري من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى، فيما لم يشمل

الاتفاق جماعتي "داعش" وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا). كما تأتي الزيارة في وقت تجرى فيه الاستعدادات لعقد اجتماع في استانة عاصمة كازاخستان بين وفد الحكومة السورية والمعارضة .