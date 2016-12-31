أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم السبت، عن توقيفها إرهابياً كان يحضر لتنفيذ عملية انتحارية.

وقالت المديرية في بيان، إن الموقوف من الجنسية السورية وهو ينتمي لتنظيم إرهابي وعمل على تجنيد الأشخاص وتنسيق عملية نقلهم إلى سوريا للقتال في صفوف هذا التنظيم.

وأشار البيان إلى اعتراف الموقوف بتحضيره لتنفيذ "عمل انتحاري في لبنان بتكليف من إرهابي لبناني ملقب ب (ابو بصير وابو هاجر اللبناني)".

وكان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، قد أشار في تصريح لإحدى محطات التلفزة المحلية عن أن توقيف الإرهابي المذكور تم في مدينة (صيدا) جنوب لبنان.

يذكر أن الأمن العام اعلن الأسبوع الماضي عن توقيف عدد من المنتمين لتنظيمات إرهابية بعضهم يعمل على تجنيد مقاتلين وإرسالهم الى سوريا.

وتمكن الجيش اللبناني والاجهزة الامنية في العام 2016 من القاء القبض على عشرات الارهابيين وتفكيك خلايا ارهابية كانت تحضر لتنفيذ اعمال تخريبية في مختلف المناطق.

ومن ابرز الشخصيات التي تم توقيفها امير ما يسمى بتنظيم (داعش) عماد ياسين في مخيم (عين الحلوة) للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوب لبنان والقيادي في (داعش) ايضا احمد يوسف امون في (عرسال) شمال شرق البلاد وهو المسؤول الاول عن تفخيخ عدد من السيارات منذ العام 2013.