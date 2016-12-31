بدأت مصر للطيران اليوم السبت، متابعة إجراءات تسليم رفات طاقم طائرتها رقم MS804، التي سقطت في البحر المتوسط يوم 19 آيار/ مايو الماضي أثناء رحلة العودة من باريس إلى القاهرة.

وسلمت السلطات رفات الطاقم من مشرحة زينهم لذوي وأهالي ضحايا الطاقم، بحضور عدد من ممثلي الطيران المدني، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن النائب العام المصري.

وقالت شركة مصر للطيران ، في بيان إعلامي أصدرته اليوم برقم 20 في سلسلة بياناتها منذ سقوط الطائرة إنه :"من المقرر البدء غدًا الأحد في تسليم رفات الركاب المصريين إلى ذويهم، يليها تباعاً تسليم رفات الضحايا الفرنسيين والجنسيات الأخرى" .