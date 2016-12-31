قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بالسجن المشدد لعشرة أعوام بحق 78 متهماً في قضية تضم 104 متهمين وتتعلق بأحداث عنف ووقائع قتل عام 2013.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد ايضا بالسجن المشدد لسبعة اعوام على 26 متهما آخرين لدى اعادة محاكمة هؤلاء في القضية التي وقعت احداثها في منطقة (الظاهر) بوسط القاهرة.

وكانت محكمة النقض ألغت احكاما بالسجن المشدد بحق المتهمين في القضية وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة في حقهم.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم منها الاشتراك في تجمهر واستعراض القوة واستخدام العنف والقتل عمدا والشروع فيه مع سبق الاصرار وتخريب مبان وأملاك عامة وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء وغيرها.