وضع وزير صحة كوري جنوبي سابق يتولى حاليا ادارة صندوق التقاعد الوطني، في الحبس المؤقت في إطار التحقيق المدوي بتهم الفساد الذي يهدد الرئيسة بارك غوين - هي.

وأقر مون هيونغ بيو خلال توقيفه على ذمة التحقيق بأنه مارس ضغوطا عندما كان وزيرا (ديسمبر 2013 حتى اغسطس 2015) على صندوق التقاعد الوطني الذي اصبح لاحقا رئيسه من اجل دعم عملية دمج مثيرة للجدال في اطار احدى الشركات الكبرى. وأمرت محكمة المنطقة الوسطى في سيئول بوضعه في الحبس المؤقت الذي طلبته النيابة العامة، كما اعلنت وكالة يونهاب، امس.

وفي اطار التحقيقات، تبين ان مون المقرب من الرئيسة بارك تحوم حوله شبهات بممارسة ضغوط على هذا الصندوق الوطني للتقاعد، المساهم الكبير في احدى الشركات الكبرى في البلاد، لكي يقبل صفقة دمج خاصة بها.

وهذه واحدة من التداعيات الناجمة عن ازمة سياسية متدرجة قد تؤدي الى الإطاحة بالرئيسة بارك التي صوت البرلمان على إقالتها مطلع ديسمبر المنصرم. ولا تزال هذه المذكرة تحتاج الى تصديق من المحكمة الدستورية.