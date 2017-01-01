القوات العراقية تستعيد حي القدس 2 شرق الموصل





قالت الشرطة ومسعفون إن انفجارين وقعا في سوق مزدحمة بوسط العاصمة العراقية (بغداد) أمس أسفرا عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وذكرت الشرطة ان الانفجارين وقعا قرب متاجر لبيع قطع غيار السيارات في حي السنك خلال ساعة الذروة الصباحية. واسفر الاعتداءان الانتحاريان المتزامنان عن مقتل 27 شخصا على الأقل وإصابة نحو 50 في أسوأ هجوم يطول العاصمة العراقية منذ شهور.

وقال عقيد في الشرطة لوكالة فرانس برس «هناك 27 قتيلا و53 جريحا»، بينما كانت حصيلة سابقة للشرطة أشارت الى 18 قتيلا و38 جريحا.

وقام انتحاريان بتفجير حزاميهما الناسفين في سوق السنك بوسط بغداد خلال ساعة الازدحام عند الصباح.

وأكد الملازم أول في الشرطة العراقية، حاتم الجابري للأناضول، أن الانتحاريين فجرا نفسيهما أثناء اكتظاظ سوق السنك التجاري المخصص لبيع قطع السيارات بالمارة والمتبضعين.

وقد تداولت حسابات متشددة بمواقع التواصل الاجتماعي بيانا يحمل توقيع تنظيم «داعش»، تبنى فيه الهجوم الذي قال إنه استهدف «تجمعا للشيعة».

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من بدء المرحلة الثانية من عملية تحرير الموصل، لاستعادة محورها الشرقي من تنظيم «داعش». وقبل ساعات من نهاية العام وهو الموعد الذي حدده رئيس الحكومة حيدر العبادي لطرد داعش من الموصل واستعادتها بالكامل. لكن هذا مايزال هدفا بعيد المنال بحسب تصريحات مسؤولين اميركيين.

وفي هذا السياق، اعلنت قوات «مكافحة الإرهاب» العراقية أمس انها تمكنت من السيطرة على حي «القدس الثاني» بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق من قبضة «داعش».

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق عبدالأمير يارالله في تصريح صحافي، إن قوات مكافحة الإرهاب حررت حي «القدس2» ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد «داعش» خسائر بالأرواح والمعدات.

وبتحرير حيي القدس الأول والثاني، في إطار المرحلة الثانية لتحرير الموصل التي بدأت الخميس، يرتفع عدد الأحياء التي حررتها قوات «مكافحة الإرهاب» إلى 24 حيا، حيث تمكنت في المرحلة الأولى من العمليات التي انتهت يوم في 15 ديسمبر الماضي، من تحرير 40 حيا من إجمالي 56 حيا بالساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل.