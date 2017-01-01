عدن ـ إياد احمد

أحبطت قوات التحالف العربي في اليمن عدة هجمات لميليشيات الحوثي وصالح استهدفت مواقع متقدمة في حدود منطقة نجران السعودية المحاذية لمحافظة صعدة، وذلك بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين قوات التحالف والميليشيات على حدود جازان بمشاركة طائرات الأباتشي.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء» إن قوات التحالف أفشلت عدة محاولات هجومية استهدفت مدينة نجران تكبدت خلالها الميليشيات عشرات القتلى والجرحى، مشيرة إلى مقتل قيادي حوثي وعدد من مرافقيه أثناء محاولتهم مهاجمة مركز «سقام» العسكري بحدود نجران، فيما قتل 11 آخرون في غارة جوية استهدفت كهفا كانوا يتحصنون فيه قرب الحدود السعودية. وأضافت المصادر «ان مدفعية التحالف قصفت تحركات للميليشيات في مناطق الظاهر ورازح ومنبه بمحافظة صعدة، ومواقع في محافظة حجة الحدوديتين وخلف القصف خسائر كبيرة للميليشيات في الأرواح والمعدات».

وفي محافظة مأرب، قتل قائد ميليشيات الحوثي وصالح بمديرية المخدرة وعدد من مرافقيه بعد استهداف عربة عسكرية بصاروخ حراري من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة، فيما قتل قيادي آخر من الميليشيات يدعى ابو رضا الحدي وعدد من عناصر ميليشيات الحوثي وصالح في مواجهات مع قوات الشرعية على أطراف الربيعي غرب مدينة تعز.

وفي تعز أيضا أكدت مصادر محلية أن طيران التحالف العربي أسقط رسائل تحذيرية للمواطنين شرق المدينة وخاصة المناطق المحيطة بتبة السوفتيل، والتي يقع فيها أضخم فندق في المدينة وتحتله الميليشيات ومنه تقصف الأحياء المدنية.

وأعلن التحالف التبة أنها هدف عسكري ودعا جميع النزلاء في الفندق إلى مغادرة المكان فورا، كون المنطقة والفندق أصبحا هدفا عسكريا، لوجود قوات كبيرة من الميليشيات في التبة.