أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن استشهاد جندي في حرس الحدود إثر تعرض إحدى النقاط الحدودية في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من الأراضي اليمنية عبر الحدود.

وصرح المتحدث الأمني للوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» بأنه «عند الساعة السادسة وأربعين دقيقة من صباح السبت تعرضت إحدى النقاط الحدودية المتقدمة بقطاع الدائر في منطقة جازان لإطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة، حيث تم التعامل مع الموقف بما يقتضيه بمساندة من القوات البرية والسيطرة على الموقف».

وأضاف: «وقد نتج عن تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود هاشم عبيد محمد البركاتي، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء».