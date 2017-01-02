أظهر فيديو قصير انتشر على مواقع التواصل، التقطته إحدى كاميرات المراقبة من داخل الملهى الليلي في اسطنبول الذي شهد مجزرة بشعة ليلة الاحتفال برأس السنة، أحد المهاجمين وهو متنكر في زي "سانتا كلوز"، قبل أن يبدأ في إطلاق النار العشوائي الذي راح ضحيته حوالي 39 قتيلاً و69 جريحاً.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو، صباح الأحد، أن الاعتداء الذي استهدف ملهى "رينا" في اسطنبول خلال الاحتفالات بعيد رأس السنة أوقع 39 قتيلاً من بينهم 16 أجنبياً وأن الشرطة لا تزال تبحث عن منفذه.

وكان عمدة اسطنبول، فاسيب شاهين، قد أعلن في وقت سابق عن الهجوم على الملهى الليلي في المدينة التركية وأنه وقع في ساعة مبكرة من الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد وأسفر عن قتلى وجرحى، واصفاً الهجوم بأنه "عمل إرهابي".

ويقع الملهى الشهير المذكور في وسط اسطنبول بحي "أورتاكوي" وهو أحد الأحياء الراقية والمتميزة في المدينة.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة ( حرييت) اليومية واسعة الانتشار عن صاحب الملهى الليلي القول إن "المخابرات الأمريكية كانت قد أنذرتنا قبل أسبوع تقريبا عن احتمالية وقوع هجوم إرهابي وتم أخذ الاحتياطات اللازمة لكنه على الرغم من ذلك لم نستطع منع الهجوم المسلح".



اعتداء تركيا يلقي بظلاله على الاحتفالات بحلول العام 2017

اعلنت وسائل الاعلام التركية اليوم ان مسلحين اثنين متنكرين في زي (بابا نويل) اطلقا النار على المحتفلين برأس السنة الجديدة بملهى (رينا) الليلي في حي (أورتاكوي) باسطنبول في منتصف الليلة الماضية ما اسفر عن مقتل 39 شخصا بينهم 16 شخصا يحملون الجنسيات الاجنبية وخمسة أتراك واصابة 65 آخرين بجروح.



من جهته قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو في تصريح صحفي ان الجهات المختصة تمكنت من التعرف على هويات 21 من الضحايا مضيفا ان "عمليات البحث عن الارهابيين اللذين نفذا الهجوم لا تزال مستمرة من قبل قوات الامن التركية بالتعاون مع عناصر الشرطة".

وفي سياق متصل اجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فجر اليوم اتصالات هاتفية برئيس الوزراء بن علي يلدرم ووالي اسطنبول واصب شاهين والمدعي العام لاسطنبول عرفان فيدان للاطلاع على حيثيات الهجوم والحصول على معلومات حول عدد الضحايا واوضاع الجرحى.

وافادت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية بأن أردوغان اكد للمسؤولين متابعته تطورات الهجوم عن كثب معربا عن حزنه البالغ ازاء الخسائر في الارواح التي خلفها الهجوم وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.



واعتبر اردوغان ان الهدف من اعتداء اسطنبول "نشر الفوضى" في تركيا ، وقال لن نسمح إطلاقًا بنجاح المؤامرات القذرة التي تحاك ضدنا، وذلك من خلال التحلّي بالوعي والحكمة والتكاتف فيما بيننا بشكل أكبر .



وزيرة تركية: مواطنون من عدة دول عربية بين قتلى هجوم اسطنبول



ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن فاطمة بتول صيان قايا وزيرة الأسرة التركية قولها اليوم الأحد إن مواطنين من السعودية والمغرب ولبنانن وليبيا بين قتلى الهجوم على ملهى ليلي في اسطنبول أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.

وقالت مصادر امنية تركية ان من بين الضحايا 5 قتلى سعوديين و9 مصابين أيضا و 3 قتلى اردنين فيما قد اعلنت تونس مقتل اثنين من رعاياها في هجوم اسطنبول .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس "تأكدت وفاة الاسرائيلية التي اعتبرت مفقودة، فيما اصيبت اسرائيلية ثانية بجروح".

وكشف موقع واي نت الاسرائيلي الاخباري الذي استندت اليه الاذاعة الرسمية هوية القتيلة الاسرائيلية، وهي ليان ظاهر ناصر (19 عاما)، موضحا ان الجريحة هي احدي صديقاتها.





5 قتلى سعوديين و10 مصابين بين ضحايا اعتداء اسطنبول

أفاد مصدر مسؤول في اسطنبول بسقوط 5 قتلى سعوديين و10 مصابين بين ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي طال ملهى ليلياً في الساعات الأولى من صباح الأحد، ونجم عنه سقوط 39 قتيلاً و69 جريحاً.

ومن جانبها، أكدت القنصلية العامة للمملكة في اسطنبول بتركيا، وفاة 5 وإصابة قرابة 10 سعوديين، إثر العملية الإرهابية التي وقعت فجر اليوم في اسطنبول.

ونقلت صحيفة "الرياض" عن الوزير المفوض في القنصلية العامة في اسطنبول والقائم في أعمال القنصلية عبدالله الرشيدان قوله إن فريقا كاملا من القنصلية باشر موقع الحادثة، ونتج عن الحادث حتى مساء اليوم الأحد وفاة 5 وإصابة قرابة 10 سعوديين، وأضاف بأنهم لا يزالون يتابعون حالة المصابين، ويتواصلون مع الأمن التركي لمتابعة الأعداد المصابة من السعوديين بشكل نهائي.

وأشار الرشيدان إلى أن جميع الهواتف في القنصلية تعمل على مدار الساعة، داعياً أي مواطن يتعرض لأي أذى التواصل على الفور عبر الهواتف أو موقع القنصلية الإلكتروني، أو على حساب القنصلية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



مقتل ثلاثة اردنيين واصابة اربعة اخرين في اعتداء اسطنبول

اعلن متحدث اردني مقتل ثلاثة اردنيين واصابة اربعة اخرين ، حالتهم بين الجيدة والمستقرة والحرجة بجروح في الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول ليلة الاحتفال بالسنة الجديدة واوقع 39 قتيلا.



وزير الصحة التركي: عدد جرحى هجوم اسطنبول 65



أعلن وزير الصحة التركي رجب أقداغ، أن عدد جرحى الهجوم على نادٍ ليلي في إسطنبول، اليوم الأحد، بلغ 65، 4 منهم في حالة حرجة جدًّا.وقال أقداغ في تصريح للصحفيين أدلى به عقب زيارة لجرحى الهجوم بإحدى مستشفيات إسطنبول، إن هناك أجانب بين الضحايا.وعن جنسية الجرحى، أوضح الوزير أن "الأولوية حاليًّا موجهة لمعالجتهم، وأن جنسياتهم ستتضح مع مرور الوقت".



الولايات المتحدة تدين الهجوم المسلح على ناد ليلي باسطنبول

دانت الولايات المتحدة بشدة الهجوم المروع الذي استهدف احد الملاهي الليلية باسطنبول في ليلة رأس السنة الجديدة وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال المتحدث الرسمي باسم البيت الابيض نيد برايس في بيان فجر اليوم الاحد ان الرئيس الامريكي باراك اوباما اطلع من قبل فريق الامن القومي الامريكي على تفاصيل الهجوم وأعرب عن تعازيه لاسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

واكد برايس دعم الولايات المتحدة لتركيا حليفتها في حلف شمال الاطلسي (ناتو) في مواجهة وهزيمة كافة اشكال الارهاب.

ووفقا لبرايس وجه اوباما فريق مستشاريه لتقديم المساعدة المناسبة للسلطات التركية عند الضرورة وابقائه مطلعا على اخر التطورات.

وفي سياق متصل اصدرت وزارة الخارجية الامريكية تحذيرا للمواطنين الامريكيين الموجودين حاليا في اسطنبول بالابتعاد عن منطقة الهجوم.

الإمارات تدين الهجوم "الارهابي" في اسطنبول

دانت دولة الإمارات اليوم الأحد الهجوم "الإرهابي" الذي وقع بمدينة اسطنبول التركية الليلة الماضية ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان صحفي موقف الامارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة داعية إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن و استقرار دول العالم كافة.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفها إلى جانب تركيا فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها.

ونقلت تعازي دولة الإمارات ومواساتها لتركيا حكومة وشعبا لاسيما أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين "جراء هذا العمل الإرهابي الذي يهدف إلى قتل الأنفس وترويع الآمنين بما يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية".





دولة الكويت تدين الهجوم "الارهابي البشع"

وأعربت دولة الكويت اليوم الأحد عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم "الارهابي البشع" الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان ان هذه الجريمة الارهابية النكراء تؤكد بشاعة الممارسات الارهابية باستهدافها البشرية ومخالفتها لتعاليم الأديان السماوية التي حرمت ترويع الامنيين وقتل النفس البشرية.



واكد المصدر وقوف دولة الكويت الى جانب تركيا وتأييدها في كافة ما تتخذه من اجراءات في مواجهتها للإرهاب معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لتركيا قيادة وحكومة وشعبا والى اسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



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