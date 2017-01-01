أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، فجر اليوم الأحد، أوامر إلى فريقه بتقديم الدعم والمساعدة الضرورية إلى المسؤولين الأتراك في حال الحاجة لذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع بإسطنبول وأسفر عن مقتل 35 وإصابة 40 أخرين.

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض إريك شولتز، في بيان له، أنه أبلغ أوباما الموجود في ولاية هواي مع أفراد أسرته، بوقوع الهجوم المذكور.



وأشار شولتز إلى أن أوباما أعرب عن حزنه لسقوط ضحايا أبرياء جراء الهجوم، وأنه يقدم تعازيه لذويهم.



وفي وقت سابق اليوم، أعلن والي إسطنبول واصب شاهين، أن الهجوم الإرهابي الذي وقع بناد ليلي في منطقة أورطه كُوي بمدينة اسطنبول، أسفر عن مقتل 35 على الأقل بينهم رجل أمن، وإصابة 40 آخرين بجروح.