أعلنت الشرطة العراقية ارتفاع عدد قتلى الانفجار المزدوج الذي استهدف سوقا مكتظة في بغداد اليوم السبت إلى 27 قتيلا.

وأعلن ما يسمى تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الذي وقع بالتزامن مع استعدادات العراقيين للاحتفال ببداية عام ميلادي جديد وأسفر كذلك عن سقوط 35 جريحا.

من جانبه دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش التفجير مطالبا بتقديم المسؤولين عن "تلك الجرائم" إلى العدالة "في أسرع وقت ممكن".

وأعرب كويبش عن خالص تعازيه لأسر ضحايا التفجير مضيفا أنه "في اليوم الاخير من عام 2016 وفيما يستعد الشعب العراقي لاستقبال السنة الجديدة ويتطلع الى تحقيق السلام عاود الارهابيون مرة اخرى استهداف المدنيين الابرياء".

وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن انتحاريين فجرا نفسيهما في سوق (السنك) التجاري المكتظ بالمتبضعين وسط العاصمة بغداد ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين