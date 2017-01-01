اعلنت وزارة الداخلية السعودية الاحد مقتل جندي سعودي عند نقطة مراقبة حدودية مع اليمن اثر تبادل لاطلاق النار مع متمردين حوثيين السبت.

واوضح المتحدث باسم الوزارة في بيان ان الجندي قتل السبت في منطقة جازان الحدودية مع اليمن خلال تبادل لاطلاق النار مع المتمردين الحوثيين.

وتابع البيان الذي نشرته وكالة الانباء السعودية ان تبادل اطلاق النار وقع عندما تعرض موقع للجيش السعودي في جازان "لاطلاق نار كثيف ومقذوفات عسكرية عبر الحدود من عناصر حوثية تتحصن في مواقع جبلية مقابلة".

يشهد اليمن نزاعا مسلحا على السلطة منذ اكثر من 20 شهرا. وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا عربيا دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق عدة في هذا البلد بينها العاصمة صنعاء.

وقتل اكثر من 110 جنود ومدنيين سعوديين في جنوب المملكة منذ بدء التحالف بقيادة الرياض حملته ضد المتمردين الحوثيين. وسقط معظم القتلى السعوديين في هجمات صاروخية او اشتباكات عبر الحدود.

وقد اوقع النزاع في اليمن اكثر من سبعة آلاف قتيل ونحو 37 الف جريح، بحسب الامم المتحدة.