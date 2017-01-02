غوتيريس في ندائه الأول للعالم: لنجعل 2017 عاماً للسلام

يشغل بالي سؤال مؤرق: ما السبيل إلى مساعدة ملايين الناس الذين تحاصرهم النزاعات؟

بعث صاحب السمو الأميرالشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غويتيرس، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة توليه منصبه رسميا، متمنيا له كل التوفيق والسداد للقيام بأعباء هذا المنصب الدولي الرفيع ومواصلة العمل لتحقيق كل الأهداف السامية والمنشودة للأمم المتحدة ومعالجة كل القضايا التي تواجهها المنظمة لاسيما ما يتعلق منها بتعزيز الأمن والسلم الدوليين والقضايا الإنسانية وبرامج التنمية ونشر مبادئ العدالة والمساواة بين كل الدول.

وأكد صاحب السمو الأمير موقف الكويت الثابت والداعم لمنظمة الأمم المتحدة ولكل جهودها الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة لينعم العالم بأسره بالأمن والرخاء والازدهار، راجيا سموه له موفر الصحة والعافية.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة توليه مهام عمله، راجيا له كل التوفيق والنجاح لتحقيق الأهداف السامية لمنظمة الأمم المتحدة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.

وقد أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس نداءه الأول في اول ايام لتسلمه مهامه خلفا لبان كي مون امس، وحمل عنوان «نداء من أجل السلام».

وقال غوتيريس في هذا النداء «في أول يوم لي بصفتي الأمين العام للأمم المتحدة، يشغل بالي سؤال مؤرق.

فما السبيل إلى مساعدة ملايين الناس الذين تحاصرهم النزاعات ويعانون الأمرين من جراء حروب لا تلوح لها نهاية في الأفق؟ فمن هؤلاء مدنيون يموتون تحت القصف المدمر، ومنهم نساء وأطفال ورجال يسقطون بين قتيل وجريح، ومنهم نازحون من ديارهم قسرا في حال من الحرمان والعوز. بل لا يسلم من العنف مستشفى ولا قافلة تحمل المعونة».

واضاف: «انها حروب لا رابح فيها، وكل من فيها خاسرون، حروب تهدر فيها الأموال بالتريليونات لتدمير المجتمعات والاقتصادات، وتأجيج مشاعر فقدان الثقة والخوف في دوامات يمكن أن تستمر أجيالا.

ولقد أصبحنا اليوم ومناطق بأكملها تعاني من عدم الاستقرار، وصرنا جميعا مهددين بهذا الخطر الجديد الذي يشكله الإرهاب على الصعيد العالمي».

وتابع: «اليوم وقد أهل علينا عام جديد، أدعوكم جميعا إلى أن تنضموا إلي لنضع نصب أعيننا هدفا واحدا نعمل له في عامنا الجديد هذا: فلنجعل السلام على رأس أولوياتنا.

ولنجعل من عام 2017 عاما نسعى فيه جميعا ـ مواطنين وحكومات وقادة ـ إلى تجاوز خلافاتنا».

وشدد قائلا: «لنرق بما يجمعنا من التضامن والتعاطف في حياتنا اليومية إلى واقع من الحوار والاحترام يعلو فوق انقساماتنا السياسية.. ولننتقل من إعلان فترات من الهدنة في ساحات المعارك، إلى تقديم تنازلات على طاولات المفاوضات لعلنا نتوصل إلى حلول سياسية.. يجب أن يكون السلام غايتنا ودليلنا.

فكل ما نتوق إليه كأسرة بشرية من كرامة وأمل، ومن تقدم ورخاء ـ عماده السلام. ولكن السلام يتوقف على إرادتنا. وإني أناشدكم جميعا أن تنضموا إلي في الالتزام بإحلال السلام حاضرا ومستقبلا.

فلنجعل من العام 2017 عاما للسلام. ولكم جزيل الشكر».

من هو الأمين العام للأمم المتحدة الجديد؟تولى أنطونيو غوتيريس، الأمين العام التاسع للأمم المتحدة، منصبه في 1 يناير 2017.

والأمين العام، الذي شهد معاناة أشد الناس ضعفا على الأرض، سواء في مخيمات اللاجئين أو في مناطق الحرب، عازم على جعل الكرامة الإنسانية في صميم عمله، والعمل كوسيط سلام، ومد جسور التواصل، وتعزيز الإصلاح والابتكار.

وشغل غوتيريس قبل انتخابه أمينا عاما منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين في الفترة من يونيو 2005 إلى ديسمبر 2015، فترأس إحدى أبرز المنظمات الإنسانية في العالم أثناء بعض من أخطر أزمات التشرد التي شهدها العالم منذ عقود، حيث أدت النزاعات في سورية والعراق، والأزمات في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى واليمن، إلى ارتفاع كبير في أنشطة المفوضية إذ ازداد عدد المشردين بسبب النزاعات والاضطهاد من 38 مليونا في العام 2005 إلى أكثر من 60 مليونا في العام 2015.

وقبل أن ينضم إلى المفوضية، أمضى غوتيريس ما يزيد على 20 عاما في العمل الحكومي وقطاع الخدمة العامة، فقد شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من العام 1995 إلى العام 2002، وكان خلال تلك الفترة يشارك بكل عزم في الجهود الدولية من أجل حل الأزمة في تيمور الشرقية.

واضطلع بصفته رئيسا للمجلس الأوروبي في أوائل العام 2000 بدور قيادي في اعتماد «جدول أعمال لشبونة من أجل النمو وفرص العمل»، وشارك في رئاسة أول مؤتمر قمة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، وكان عضوا في مجلس دولة البرتغال من العام 1991 إلى العام 2002.

وانتخب غوتيريس عضوا في البرلمان البرتغالي في العام 1976، حيث شغل هذا المنصب لمدة 17 عاما.

وخلال تلك الفترة، ترأس غوتيريس اللجنة البرلمانية لشؤون الاقتصاد والمالية والتخطيط، كما ترأس فيما بعد اللجنة البرلمانية لشؤون الإدارة الإقليمية والمجالس البلدية والبيئة، وقاد أيضا المجموعة البرلمانية لحزبه.

وكان من العام 1981 إلى العام 1983 عضوا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، حيث انتخب رئيسا للجنة المعنية بالديموغرافيا والهجرة واللاجئين.

واضطلع غوتيريس لسنوات عدة بدور نشط في الدولية الاشتراكية، وهي منظمة عالمية تضم الأحزاب السياسية من التيار الديموقراطي الاجتماعي.

وشغل منصب نائب رئيس المجموعة من العام 1992 إلى العام 1999، واشترك في رئاسة اللجنة الأفريقية، ولجنة التنمية في وقت لاحق.

وشغل منصب رئيس المجموعة في الفترة من العام 1999 إلى منتصف العام 2005.

بالإضافة إلى ذلك، أسس المجلس البرتغالي للاجئين والجمعية البرتغالية للمستهلكين (DECO).

وفي مطلع السبعينيات، شغل منصب رئيس مركز «Centro de Acção Social Universitário»، وهو جمعية تتولى تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية في الأحياء الفقيرة في لشبونة.

وغوتيريس عضو في نادي مدريد، الذي يضم تحالف القيادات الديموقراطية المكون من رؤساء ورؤساء وزراء سابقين من جميع أنحاء العالم.

ولد غوتيريس في لشبونة في العام 1949، وتخرج من معهد «Instituto Superior Técnico» بشهادة جامعية في مجال الهندسة. وهو يجيد البرتغالية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وهو متزوج من السيدة كاتارينا دي ألميدا فاز بينتو، نائبة عمدة الشؤون الثقافية في لشبونة، وله ولدان إضافة إلى ابن زوجته، وله 3 أحفاد.