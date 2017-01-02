اعلنت وزارة الداخلية البحرينية ان مسلحين شنوا هجوما امس على سجن في المملكة نجم عنه «هروب عدد من المحكومين في قضايا ارهابية» استشهاد شرطي.

وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ببرقية إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة أعرب فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم المسلح على أحد السجون والذي أسفر عن استشهاد شرطي، منددا سموه بهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن في البلد الشقيق، مجددا سموه موقف الكويت الثابت والرافض للإرهاب بجميع أشكاله وصوره ووقوفها مع مملكة البحرين الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات.

كما عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لجلالة ملك البحرين ولأسرة الشهيد سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة للهجوم المسلح على أحد السجون، كما ضمنها خالص تعازيه وصادق مواساته بشهيد هذا العمل الإرهابي الشنيع، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية مماثلة.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قالت على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ان الهجوم استهدف سجن جو جنوبي البلاد، حيث يعتقل عدد كبير من المواطنين البحرينيين المتهمين بالتورط في اعمال عنف، مشيرة إلى ان «الاجهزة الامنية تكثف اعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الارهابية وكذلك المحكومون الهاربون».

وافاد شهود لوكالة «فرانس برس» بأن الشرطة اقامت لاحقا نقاط مراقبة وعززتها في محيط القرى حول المنامة.