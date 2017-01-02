بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أعرب فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة اسطنبول وأسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والمصابين، سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وأكد سموه في برقية التعزية استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإجرامي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الانسانية وتأييدها لكل الاجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية الصديقة لمواجهة هذه الاعمال الارهابية الرامية الى زعزعة أمنها واستقرارها، مجددا سموه موقف الكويت الثابت في رفض الارهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته والقضاء عليه.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس اردوغان، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الارهابي في اسطنبول، مبتهلا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد ضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية مماثلة.

وكانت الكويت اعربت في وقت سابق أمس عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الارهابي البشع الذي وقع في مدينة اسطنبول التركية ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية في بيان امس ان هذه الجريمة الارهابية النكراء تؤكد بشاعة الممارسات الارهابية باستهدافها البشرية ومخالفتها لتعاليم الأديان السماوية التي حرمت ترويع الآمنين وقتل النفس البشرية.

وأكد المصدر وقوف الكويت الى جانب تركيا وتأييدها في كافة ما تتخذه من اجراءات في مواجهتها للإرهاب، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لتركيا قيادة وحكومة وشعبا وإلى اسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.