نفى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن يكون منفذ الهجوم الإرهابي على النادي الليلي بإسطنبول قد دخل المكان بلباس باب نويل، وأكّد أنه إرهابي كان يحمل السلاح ، واضاف : "ان هناك احتمالات وتوقعات حول هوية منفذ العملية الإرهابية، وقوى الأمن وأجهزة الشرطة والاستخبارات تنسّق فيما بينها للتعرف عليه، وسنعلن المعلومات عنه عقب أي تطور في هذا الخصوص ، مؤكدا إن تركيا تخوض في المنطقة منذ مدّة، حربًا لا هوادة فيها، ضد منظمة بي كا كا الانفصالية وتنظيمي فتح الله غولن وداعش الإرهابيين.. نعلم بالطبع أن هذه التنظيمات سيكون لها ردٌ، لكننا لن نخضع أبدًا للإرهاب