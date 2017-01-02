هاجم مقاتلون من تنظيم «داعش» نقطة تفتيش تابعة للشرطة العراقية قرب مدينة النجف جنوب البلاد وقتلوا سبعة من رجال الشرطة على الأقل، في الوقت الذي حققت فيه القوات الحكومية المزيد من المكاسب ضد المتشددين في الموصل.

ويأتي هجوم النجف الذي نفذه مسلحون وانتحاري بسيارة ملغومة بعد يوم من تفجيرات وقعت في بغداد وأسفرت عن سقوط 29 قتيلا، كما أنه يؤكد قدرة تنظيم داعش على تنفيذ عمليات بعيدا عن المناطق التي يسيطر عليها.

وذكرت مصادر من الشرطة المحلية ان الهجوم قرب النجف الواقعة على بعد 500 كيلومتر جنوبي الموصل وقع عندما توقفت مركبتان آتيتان من الصحراء عند نقطة تفتيش تابعة للشرطة في محيط بلدة القادسية.

وفجر سائق الشحنة الناسفة التي يحملها في حين فرت المركبة الثانية التي لاحقتها الشرطة وقتلت اثنين من المتشددين داخلها.

وأعلن تنظيم داعش في بيان وزعه أنصاره على الإنترنت مسؤوليته عن الهجوم الذي أسفر أيضا عن إصابة 17 شخصا بينهم مدنيون.

وقال البيان إن أربعة مسلحين فتحوا النار قبل تفجير سترات ناسفة وإن مهاجما خامسا نفذ هجوما انتحاريا بسيارة ملغومة.

من جهة اخرى، شهد اليوم الرابع من المرحلة الثانية من معركة الموصل، تقدما تدريجيا للقوات العراقية على الجبهات الشرقية والجنوبية الشرقية.

وقال بيان رسمي إن قوات مكافحة الإرهاب استعادت جزءا من حي الكرامة، وأوضح ضابط بالشرطة الاتحادية ان القوات العراقية تسيطر بشكل شبه كامل على حي الانتصار وحي الصحة وتطهر حي السلام.

واضاف لـ «رويترز» في قاعدة أمامية في حي الانتصار ان وحدات الشرطة الاتحادية تدعم لليوم الرابع على التوالي قوات الجيش في الهجوم. واعلن مسؤول عسكري عراقي ان القوات الحكومية استعادت من داعش 60% من الجزء الشرقي لمدينة الموصل منذ بدء العمليات العسكرية منتصف اكتوبر الماضي.

وقال الفريق عبدالوهاب الساعدي احد ابرز قادة جهاز مكافحة الإرهاب لـ «فرانس برس»: «استعدنا اكثر 60% من الجانب الشرقي لمدينة الموصل».

الى ذلك، اضطرت عائلات عراقية الى مغادرة حي الميثاق وتسلق سواتر ترابية أقامها الجيش في عدة طرق لسد الطريق أمام السيارات الملغومة.

وقال أحد السكان في شرق الموصل جرى التواصل معه هاتفيا إنه لم يشهد من قبل مثل هذا القصف العنيف.

وأصيب عدد من المدنيين عندما سقطت قذيفة مورتر في شارعه ولكن لم يتسن نقلهم إلى المستشفى في الشطر الغربي من المدينة لأن الضربات الجوية دمرت كل الجسور.

وقال أحد سكان حي الكرامة إن تنظيم داعش بدأ يرغم السكان على الخروج من بعض المناطق وأحرق سيارات السكان الذين رفضوا الانتقال، مضيفا: «يريدون إخلاء الحي قبل دخول القوات العراقية».