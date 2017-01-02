تعرضت تركيا منذ عام، وبعد استئناف النزاع الكردي والمعارك في سورية المجاورة، لموجة من الاعتداءات المنسوبة الى تنظيم داعش او الى حزب العمال الكردستاني المحظور ومن يدور في فلكه.

٭ 19 ديسمبر: اغتيال السفير الروسي لدى تركيا اندريه كارلوف في انقرة بيد شرطي تركي قال انه ينتقم للمأساة التي شهدتها مدينة حلب السورية.

٭ 17 ديسمبر: مقتل 14 جنديا تركيا على الاقل واصابة عشرات الاشخاص بجروح في اعتداء انتحاري نسب الى حزب العمال الكردستاني واستهدف حافلة تنقل عسكريين في قيصرية بوسط تركيا.

٭ 10 ديسمبر: اعتداء مزدوج في وسط اسطنبول يوقع 44 قتيلا ونحو مئة جريح عند انفجار سيارة مفخخة قرب ستاد بشيكطاش لدى مرور حافلة تقل عناصر للشرطة، وعمد انتحاري الى تفجير نفسه بعد اقل من دقيقة وسط مجموعة من عناصر الشرطة في حديقة مجاورة. مجموعة «صقور حرية كردستان» القريبة من حزب العمال الكردستاني تعلن مسؤوليتها عنه.

٭ 24 نوفمبر: اعتداء بسيارة مفخخة يوقع قتيلين و33 جريحا في مرآب محافظة اضنة جنوب البلاد.

٭ 4 نوفمبر: انفجار سيارة مفخخة يسفر عن تسعة قتلى، منهم شرطيان، امام مركز للشرطة في دياربكر. والسلطات التركية تنسب الاعتداء الى حزب العمال الكردستاني ثم اعلن تنظيم داعش مسؤوليته قبل ان تتبناه مجموعة «صقور حرية كردستان».

٭ 9 اكتوبر: 18 قتيلا في انفجار شاحنة صغيرة مفخخة امام مركز للشرطة في سمدينلي جنوب شرقي البلاد، والسلطات تنسب الاعتداء لحزب العمال الكردستاني.

٭ 26 اغسطس: مقتل 11 شرطيا في اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة في جيزري شمال شرقي تركيا على الحدود السورية، وحزب العمال الكردستاني يعلن مسؤوليته عنه.

٭ 20 اغسطس: انتحاري يقتل خمسين شخصا خلال حفل زواج في غازي عنتاب. والرئيس رجب طيب اردوغان يتهم تنظيم داعش بالوقوف وراءه.

٭ 28 يونيو: مقتل 47 شخصا منهم اجانب، في ثلاثة اعتداءات انتحارية في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول. والسلطات تنسب الاعتداءات التي لم تتبنها اي جهة الى داعش.

٭ 7 يونيو: 11 قتيلا منهم ستة من عناصر الشرطة، في اعتداء بسيارة مفخخة استهدف حافلة لعناصر شرطة مكافحة الشغب في حي بيازيد التاريخي في اسطنبول. ومجموعة «صقور حرية كردستان» تعلن مسؤوليتها عنه.

٭ 19 مارس: انتحاري يقتل اربعة سائحين (ثلاثة اسرائيليين وايراني واحد) في اسطنبول، واصابة 36 شخصا آخرين بجروح، وانقرة تتهم تنظيم داعش بالضلوع في الهجوم.

٭ 13 مارس: 35 قتيلا واكثر من 120 جريحا في اعتداء بسيارة مفخخة في انقرة، تبنته مجموعة «صقور حرية كردستان».

٭ 17 فبراير: سيارة مفخخة يقودها انتحاري تسفر عن 28 قتيلا و80 جريحا في انقرة. واعلن تنظيم «صقور حرية كردستان» ايضا مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف عسكريين.

٭ 12 يناير: مقتل 12 سائحا المانيا في اعتداء انتحاري في الوسط التاريخي لاسطنبول نسب الى تنظيم داعش.