بيروت - عمر حبنجر

أرسل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل طائرة خاصة إلى اسطنبول مع موفد عنه لمتابعة اوضاع المصابين اللبنانيين في العملية الارهابية في اسطنبول، فيما اتصل الرئيس سعد الحريري بالرئيس ميشال عون وتشاورا بشأن ارسال بعثة لبنانية رسمية لمتابعة الموضوع.

وكان عدد الضحايا اللبنانيين قد ارتفع في العملية الارهابية الى ثلاثة هم: ريتا الشامي وإليان ناصر، ومدرب الرياضة الياس الورديني واربعة جرحى بينهم بشرى اسطفان الدويهي ابنة نائب زغرتا التي اصيبت بثلاث طلقات في الصدر والبطن والرجل، في حين عثر على المفقود هيكل مسلم لدى الأمن التركي. وادان اللواء اشرف ريفي وزير العدل السابق الجريمة الارهابية التي استهدفت اخواننا الاتراك وألغت قناة «mtv» برنامج رقص النجوم مساء امس وألغت المحطات الأخرى برامجها الغنائية.

وأبلغ الرئيس ميشال عون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إدانته لهجوم اسطنبول الإرهابي، وطلب من وزارة الخارجية اللبنانية متابعة علاج اللبنانيين المصابين بالتنسيق مع المسؤولين الأتراك.