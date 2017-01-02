بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ببرقية الى رئيس مجلس النواب البحريني احمد بن ابراهيم الملا عبر فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة باستشهاد رجل امن خلال هجوم ارهابي مسلح استهدف احد السجون وأسفر عن هروب عدد من المحكوم عليهم بقضايا متعلقة بالإرهاب.

وقال الغانم في برقيته «ندين بشدة هذا العمل الإرهابي ونعرب عن تأييدنا الكامل لمملكة البحرين الشقيقة في كل اجراءاتها الهادفة الى حفظ امنها واستقرارها» مؤكدا الحاجة الى عمل اقليمي ودولي جماعي ومنظم لمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.

كما بعث الرئيس الغانم ببرقية الى نظيره التركي اسماعيل كهرمان عبر فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في قلب مدينة اسطنبول واسفر عن سقوط العشرات من الضحايا.

واكد الغانم في برقيته التضامن الكامل والتام مع الشعب التركي وهو يواجه مثل تلك الأعمال الارهابية معربا عن التأييد لكل الإجراءات التركية التي من شأنها حفظ امن واستقرار تركيا.