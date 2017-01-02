أكد القنصل العام للكويت في اسطنبول محمد فهد المحمد ان القنصلية الكويتية في اسطنبول تواجدت منذ اللحظات الأولى لمتابعة حالة المصابين من المواطنين الكويتين إثر الهجوم المسلح الذي شهدته مدينة إسطنبول التركية.



وأضاف المحمد في تصريح أنه بناء على توجهيات من الشيخ صباح الخالد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد فقد تم تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث مشيرا إلى أن الفريق تواصل مع ذوي المصابين.



وكان نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أعلن في وقت سابق وفاة مواطن كويتي وإصابة خمسة إثر الهجوم.



وقال الجارالله ان أربعة من المصابين الخمسة ما زالوا يتلقون العلاج في حين خرج الخامس من المستشفى بعد الاطمئنان على صحته مؤكدا أن القنصلية الكويتية في إسطنبول وسفارة الكويت في أنقرة تتابعان حالة هؤلاء المواطنين أولا بأول.



وأضاف أن السلطات التركية مازالت تجري تحقيقاتها مع جميع من كانوا في مكان الحادث مشددا على أن القنصلية الكويتية في إسطنبول تتابع مع المواطنين مجريات التحقيق أولا بأول.