قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي انه يأمل أن تصبح روسيا حليفة وحامية لبلاده.

جاء ذلك أثناء زيارة قام بها دوتيرتي لواحدة من سفينتين حربيتين روسيتين تزوران العاصمة الفلبينية مانيلا لمدة أربعة أيام.

وجاءت تصريحات دوتيرتي، الذي سيزور موسكو في أبريل المقبل، بعد يوم من قول السفير الروسي في مانيلا ان بلاده على استعداد لإمداد الفلبين بأسلحة متطورة وتريد أن تصبح صديقا مقربا لها. وقال دوتيرتي وهو يصافح الأميرال إدوارد ميخائيلوف قائد قافلة أسطول روسيا في المحيط الهادي «نرحب بأصدقائنا الروس.

في أي وقت تريدون الرسو هنا من أجل أي شيء للترفيه أو لإعادة التزود بالإمدادات أو ربما كحليف يحمينا».