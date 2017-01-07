استعادت القوات العراقية مجموعة من القرى كان يسيطر عليها تنظيم «داعش» غرب محافظة الأنبار في إطار عملية عسكرية تهدف إلى إخراج التنظيم المتطرف من المنطقة المجاورة للحدود السورية، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي ان المعركة ضد الارهاب باتت في «شوطها الاخير».

وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي: إن معركة بلاده ضد الإرهاب في شوطها الأخير، مشيرا الى تمكن القوات العراقية من «تطهير ثلثي محافظة نينوى وهي داخل الموصل حاليا وستقطع رأس الأفعى وتطهر المدينة كاملة قريبا».

وأضاف العبادي في تصريح صحافي امس بمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي أنه «يتمتع اليوم بخبرة قتالية عالية اكتسبها من الحرب ضد الارهاب التي خاضها في ظروف معقدة».

وفي هذه الاثناء، صرح اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة بالقول «حررت وحداتنا العسكرية سبع قرى من سيطرة داعش بين بلدتي الحديثة وعنه» غرب محافظة الانبار.

وبالتوازي، تقدم الجيش العراقي على المحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل وتمكن من السيطرة على منطقة شقق «الحدباء» السكنية ورفع علم العراق فوقها.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق عبد الأمير رشيد في تصريح صحافي، امس، إن قوات اللواء 71 والفرقة 15 واللواء 76 بالفرقة 16 بالجيش حررت شقق الحدباء السكنية وعددها 168 عمارة.

وبذلك يرتفع عدد الأحياء التي حررتها القوات العراقية إلى تسعة منذ بدء المرحلة الثانية لعمليات تحرير الموصل في 29 ديسمبر الفائت.

الى ذلك، قتل أربعة عسكريين ومدنيان اثنان في هجومين بالعاصمة بغداد ومحافظة صلاح الدين شمالا.

وأوضح غزوان الجبوري النقيب في عمليات صلاح الدين التابعة للجيش العراقي، ان مقاتلين من تنظيم «داعش» هاجموا فجرا مقر عمليات شرق دجلة العسكري في قضاء الدور شرق تكريت، مشيرا الى فرض حظر التجوال في القضاء.

وفي بغداد، قال الملازم أول في شرطة العاصمة حاتم الجابري: إن عبوة ناسفة انفجرت على مقربة من سوق لبيع الماشية في منطقة سويب جنوبي بغداد، مضيفا أن التفجير أسفر عن مقتل اثنين وإصابة نحو 10 آخرين بجروح.