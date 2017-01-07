حققت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تقدما على مختلف جبهات القتال ضد ميليشيات الحوثي وصالح بدعم من مقاتلات التحالف العربي، التي تستهدف مواقع الانقلابيين وتعزيزاتهم وتلحق بهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

ودمر التحالف منصات اطلاق صواريخ للميليشيات شرق باب المندب، فيما شنت مقاتلاته أكثر من 20 غارة على مواقع الحوثي وصالح في عدة مناطق بأنحاء اليمن.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الغارات تركزت على مواقع تحت سيطرة الميليشيات وتعزيزات تابعة لهم في كل من صعدة ولحج، بالإضافة إلى تعز، حيث استهدفت مواقع في مديرية ذباب التابعة لمحافظة تعز ومعسكر العمري ودمرت منصة إطلاق صواريخ وآليات عسكرية عقب إطلاق المتمردين لصاروخ باليستي استهدف مواقع الجيش والمقاومة في منطقة كهبوب شرق باب المندب.

وبالتزامن، واصلت قوات الشرعية تقدمها في جبهة بيحان بمحافظة شبوة التي تشهد معارك متواصلة منذ أيام، وأعلن الجيش اليمني تمكنه من تحرير السلسلة الجبلية المطلة على وادي بيحان المطلة على خطوط إمداد الميليشيات إلى منطقة الصفراء.

وفي تعز نجحت قوات الجيش والمقاومة في دحر الميليشيات الانقلابية من عدد من المواقع الاستراتيجية والمرتفعات في مديرية مقبنة غربي المحافظة.

وتمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من السيطرة على جبل الغويد ومنطقة الحجر ومرتفعات مجاورة في جبهة مقبنة شمال غرب محافظة تعز.

وأكدت مصادر عسكرية ميدانية أن المواجهات وبدعم من طائرات التحالف استهدفت عدة غارات مواقع الميليشيات، وتهدف العملية لدحر الميليشيات بشكل كامل من المنطقة