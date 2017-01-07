اعلنت الشرطة الاسرائيلية ان محققيها استجوبوا على مدى خمس ساعات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقر اقامته في القدس، وذلك للمرة الثانية في غضون اربعة ايام في اطار التحقيق الجاري بشبهة تلقيه هدايا خلافا للقانون.

وقالت الشرطة في بيان انه خلال جلسة الاستجواب تم الاستماع الى اقوال رئيس الوزراء في قضية ثانية ايضا التحقيق فيها حاليا.

ونقلت صحيفة «يديعوت احرونوت» عن طاقم التحقيق قوله: «تم خلال جلسة التحقيق الثانية مواجهة رئيس الحكومة وطرح الأسئلة الصعبة علية والمتعلقة بقضايا الفساد والرشاوى والامتيازات التي حصل عليها هو وأفراد عائلته من رجلي الأعمال».

ويواجه نتنياهو شبهة تلقي رشاوى من رجلي أعمال إسرائيلي واجنبي، وحصوله ونجله يائير على امتيازات وهدايا تقدر قيمتها بمئات آلاف الشواكل.

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية عن جهات قانونية رفيعة المستوى قولها إن الشبهات ضد نتنياهو حول حصوله على منافع شخصية تشمل سلسلة طويلة من مخالفات الاحتيال وخيانة الأمانة وحتى الرشوة.