اطلق رجل النار اليوم في مطار فورت لودرديل الدولي بفلوريدا ، مما أدى الى مقتل 3 اشخاص واصابة 10 اخرين ، بحسب ما اعلنت وسائل اعلام اميركية.



واشار شهود عيان الى فرار مسافرين وتجمع آخرين على مدرج المطار، بحسب صور بثتها قنوات التلفزيون مباشرة، حيث ووقع حادث اطلاق النار في منطقة استقبال الحقائب، بحسب المطار.



ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية أنه تم القبض على مطلق النار في المطار .

وأظهرت لقطات بثتها محطات إخبارية أن مسؤولين أمنيين جمعوا الركاب في عدد المناطق ومنعوهم من الخروج بما في ذلك في منطقة واحدة مفتوحة على الأقل.



وقال آري فليشر وهو سكرتير إعلامي سابق للرئيس جورج دبليو بوش على حسابه على تويتر إنه حدث إطلاق نار و"الكل يركض".



وأضاف "يبدو أن الجميع هادئون الآن لكن الشرطة لا تسمح لأي شخص بمغادرة المطار".