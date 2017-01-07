أعلنت وزارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند اليوم السبت، أن موجة فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول الأمطار بغزارة أودت بحياة 11 شخصا بجنوب البلاد وتسببت في تعطيل وسائل المواصلات المحلية ونشاط السياحة.

وقامت قوات الشرطة بإنقاذ خمسة سائحين عالقين امس الجمعة في منتجع ناكورن سي ثامارات الذي ضربته الفيضانات.

وذكرت سلطة السياحة في تايلاند أنه تم حظر أنشطة السباحة والغوص على معظم شواطئ جزيرة كوه ساموي لحين ورود إخطار آخر.

وقالت السلطات إنه تم نشر قوات من الشرطة والجيش لتوزيع مساعدات الإغاثة على ضحايا الفيضانات.