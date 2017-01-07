توفي خمسة ركاب وأصيب 30 آخرين، اليوم السبت عندما اصطدمت حافلتهم التي كانت عائدة من بلدة "بوري" بعربة مقطورة في بلدة "كاشيابور" بمنطقة "هوراه" بولاية"البنغال الغربية" شمال الهند، طبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوفإنديا" للانباء.



وذكرت الشرطة أنه بينما لقي أربعة ركاب حتفهم على الفور، توفيت امرأة40 عاما متأثرة بجراحها في المستشفى.

وأضافت الشرطة أن فتاة 11 عاما والمعاون بالحافلة من بين القتلى. وتابعت الشرطة أن سائق الحافلة فر من الموقع.

جدير بالذكر أن ارتفاع معدل الحوادث المرورية القاتلة في الهند -بمتوسط 135 ألف ضحية سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية- يعود جزئياإلى القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والسيارات