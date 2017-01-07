حل متسابق نادي (باسل السالم الصباح) لسباق السيارات والدراجات الكويتي مشعل الفهد اليوم السبت ثالثا في بطولة (تل مرعب) لسباق السرعة لدراجات الدفع الرباعي التي اختتمت فعالياتها في إمارة (أم القيوين) بالامارات.
وأسفرت النتائج النهائية لفئة ال(أوبن) لدراجات الدفع الرباعي عن نيل الاماراتي محمد القاسمي المركز الأول فيما جاء مواطنه عامر السليمي في المركز الثاني وحل الكويتي الفهد ثالثا.
وقال الفهد في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البطولة التي اقيمت في منطقة (ليوا) حظيت بمشاركة واسعة من قبل أفضل المتسابقين في المنطقة والعالم.
وأضاف الفهد أن عدد المتسابقين بلغ أكثر من 50 متسابقا يمثلون دول الخليج العربية إضافة إلى الولايات المتحدة واستراليا مشيرا الى أن المسابقة شهدت منافسات قوية وعالية المستوى "وجاءت على مستوى عال من الصعوبة".
وتقدم الفهد بالشكر الى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وللهيئة العامة للرياضة الكويتية ومديرها العام الشيخ احمد المنصور الصباح ونائب المدير العام للهيئة الدكتور حمود فليطح ولرئيس واعضاء مجلس نادي (باسل السالم الصباح) لسباق السيارات والدراجات.