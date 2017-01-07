أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، إلغاء المحاكم العسكرية في البلاد، بعد عامين من العمل بها.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، شودري نثار علي خان، في تصريح لقناة "جيو" المحلية، إن "المحاكم العسكرية أنهت أمس الجمعة، مدة العامين، التي كانت محدّدة لها، منذ إقرارها مطلع 2015".

وأكد علي خان، أنه لن يتم تمديد العمل بتلك المحاكم.

وأُقرت المحاكم العسكرية في باكستان، عقب هجوم لـ"طالبان باكستان"، على مدرسة عسكرية شمال غربي البلاد، في ديسمبر/كانون أول 2014، أوقع أكثر من 140 قتيلاً، أغلبهم من الطلاب.

ونظرت تلك المحاكم منذ إنشائها، في 275 قضية، شهدت 161 حكماً بالإعدام، نفذ منها 12، و150 حكماً بالسجن لمدد متفاوتة.

ورحّبت جهات حقوقية بالخطوة، كما وصفت "الجماعة الإسلامية" كبرى الأحزاب الإسلامية في البلاد، الخطوة بـ"التطور الجيد