عدن ـ إياد أحمد

واصلت قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية تقدمها في مدينة تعز، لليوم الثالث على التوالي، بالتزامن مع انتصارات مماثلة في محافظة صعدة معقل الحوثيين على الحدود مع السعودية بإسناد مكثف لطيران التحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية لـ «الأنباء»: إن قوات الشرعية أحكمت السيطرة الكاملة على تحصينات ميليشيات الحوثي وصالح في شرف العنيين آخر معاقلهم بمديرية جبل حبشي جنوب غرب المدينة والمطل على منطقة الرمادة في الخط الرئيسي الرابط بين تعز والحديدة والذي عُد خطا استراتيجيا لإمدادات الميليشيات والذي اقتربت قوات الشرعية من السيطرة عليه.

وأضافت المصادر «أن طيران التحالف استهدف مواقع للمتمردين في معسكر الإذاعة شرق تعز، كما استهدف تعزيزات للميليشيات في منطقة يختل بالمخا غرب تعز وشن الطيران عدة غارات على مواقع وآليات الحوثي وصالح في منطقه الربيعي.