أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أن القائد العسكري السابق الجنرال رحيل شريف سيتولى رئاسة التحالف الإقليمي المناهض للإرهاب الذي تقوده السعودية، رغم المخاوف من أن مشاركة باكستان يمكن أن تعكر صفو العلاقات الإقليمية.

وقال وزير الدفاع الباكستاني، خلال ظهوره في برنامج حواري على تلفزيون «جيو تي في»، في وقت متأخر مساء أمس الأول، أن الجنرال رحيل سوف يرأس التحالف العسكري الإسلامي المؤلف من 39 دولة والذي شكلته السعودية في محاولة للتعامل مع الصراعات في الشرق الأوسط، مثل الحرب في اليمن وتهديد تنظيم داعش.

وأوضح آصف أنه تم «الاتفاق (على القرار) قبل أيام بعد مشاورات مع الحكومة». ولم يدل بأي تفاصيل أخرى في هذا الصدد.

ويأتي هذا الإعلان عقب شائعات أن رحيل شريف المكلف بقيادة الهجوم الذي تشنه باكستان لإخراج المسلحين المتشددين، من المنطقة القبلية غير الخاضعة للقانون في البلاد على الحدود الأفغانية، سوف يرأس التحالف قبل تقاعده في نوفمبر المقبل.

من جهته، قال المحلل المختص بالشؤون العسكرية، طلعت مسعود، وهو جنرال سابق، إن القرار يمكن أن يكون له اثار سلبية على باكستان لان التحالف كان مثيرا للجدل ليس أقلها استبعاد إيران بسبب التوترات الحالية بين إيران والسعودية.

وعلى الجانب الاخر، قال مسعود إنها مسألة فخر حيث تم اختيار شريف على أساس إدارته الجيدة كقائد للجيش.

هذا واكدت باكستان مشاركتها في التحالف الإسلامي العسكري ضد الإرهاب الذي تقوده السعودية، لكنها قالت إنها لن ترسل قوات برية.