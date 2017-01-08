ضبط مع الإرهابيين:

حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما

قنبلة يدوية محلية التصنيع

حوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة

صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية بأن الجهات الأمنية تمكنت من رصد تواجد المطلوب الخطر طايع بن سالم بن يسلم الصيعري - سعودي الجنسية، المعلن عنه بتاريخ 21/4/1437هـ لدوره الخطير في تصنيع أحزمة ناسفة نفذ بها عدد من الجرائم الإرهابية مختبئا في منزل يقع بحي الياسمين شمال مدينة الرياض ومعه شخص آخر ظهر أنه يدعى طلال بن سمران الصاعدي - سعودي الجنسية واتخاذهما من ذلك المنزل وكرا إرهابيا لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.



وأضاف المتحدث: انه وفقا لهذه المعطيات باشرت الجهات الأمنية فجر امس في تطويق الموقع وتأمين سلامة سكان المنازل المجاورة والمارة وتوجيه نداءات في الوقت ذاته لتسليم نفسيهما إلا أنهما رفضا الاستجابة وبادرا بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن في محاولة للهروب من الموقع مما أوجب تحييد خطرهما خاصة أنهما يرتديان حزامين ناسفين كانا على وشك استخدامهما لولا عناية الله ثم سرعة تعامل رجال الأمن معهما مما حال دون ذلك.



وتابع: ونتج عن العملية مقتلهما وإصابة أحد رجال الأمن بإصابة طفيفة نقل على إثرها للمستشفى وحالته مستقرة فيما لم يصب أحد من الساكنين أو المارة بأي أذى وقد ضبط في المنزل وبحوزة الإرهابيين المذكورين الآتي:



1 - حزامان ناسفان في حال تشريك كاملة وتم إبطالهما.



2 - قنبلة يدوية محلية التصنيع.



3 - حوضان صغيران بهما مواد يشتبه بأن تكون كيميائية تستخدم لتصنيع المواد المتفجرة من أحزمة وعبوات ناسفة.



وقد أكدت تلك المضبوطات مدى خطورة ما كان المذكوران يخططان للإقدام عليه من عمل إجرامي عملا للإعداد عليه خاصة أن طايع المذكور يعد خبيرا يعتمد عليه تنظيم «داعش» الإرهابي في تصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة وتجهيز الانتحاريين بها وتدريبهم عليها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية التي كان منها عملية استهداف المصلين بمسجد قوة الطوارئ بعسير بتاريخ 24/10/1436 هـ والعمليتان اللتان جرى إحباطهما بتاريخ 29/9/1437 هـ وكانت الأولى في المواقف التابعة لمستشفى سليمان فقيه، فيما استهدفت الثانية بكل خسة ودناءة المسجد النبوي الشريف.



وأكد المتحدث أن وزارة الداخلية ستواصل من خلال الأجهزة الأمنية تعقب أولئك المفسدين والعمل على كشف مخططاتهم وإفشال ما يسعون إليه بجرائمهم الدنيئة من سفك للدماء واستباحة للحرمات وإهدار للمقدرات وإثارة للفوضى وترويع للآمنين.