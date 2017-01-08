ذكرت وسائل إعلام محلية أمريكية مساء السبت، أن المشتبه فيه في حادث إطلاق نار بمطار في ولاية فلوريدا قد يواجه عقوبة الإعدام بعد أن تقدم مدعون عامون بوثائق إلى المحكمة تتهمه بارتكاب اعمال عنف في مطار دولي أسفرت عن وفيات علاوة على اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة .

وتحمل التهم الاتحادية عقوبة الإعدام.

وفي سجلات المحكمة، قال المحقق في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) مايكل فيرلازو إن المتهم استيبان سانتياجو كان يصوب سلاحه نحو "رؤوس

الضحايا" كما "وصف بأنه كان يمشي أثناء اطلاق النار بطريقة منهجية."

ومن المقرر أن يمثل سانتياجو 26/ عاما/ للمرة الأولى أمام محكمة يوم غد الاثنين في مدينة فورت لودرديل، موقع تنفيذ هجوم يوم الجمعة الماضي.