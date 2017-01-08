ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن هيئة الأرصاد التايلاندية أصدرت تحذيراً من إمكانية هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات في 13 إقليما بتايلاند ، وذلك في ظل تحرك منخفض جوي نشط فوق بحر إندامان والساحل الجنوبي والغربي لتايلاند نحو الشمال ببطء إلى خليج مارتابان وميانمار.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الهيئة تحذير المواطنين من الظروف الجوية الصعبة ،التي قد تستمر حتى 10 كانون ثان/يناير الجاري.

وقالت الهيئة إن الرياح الموسمية القوية الشمالية الشرقية ما زالت نشطة فوق خليج تايلاند وجنوب البلاد ، مما يؤدي لارتفاع الأمواج لارتفاع 2 إلى 3 أمتار.ونصحت الهيئة جميع السفن بتوخي الحذر، وطالبت جميع القوارب الصغيرة بالبقاء على الشاطئ خلال الأيام القليلة المقبلة.