استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.305 دينار في حين ارتفع اليورو إلى مستوى 0.322 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى مستوى 0.375 دينارا فيما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.300 دينار في حين بقي الين الياباني دون تغيير عند مستوى 0.002 دينار.

وكان الدولار الأمريكي قد ارتفع في تعاملات يوم الجمعة الماضي بعد انخفاضه في اليوم السابق له بفعل صدور بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.