ألغت شركة الخطوط الجوية التركية، اليوم الأحد، 640 رحلة داخلية وخارجية مقررة في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول، بسبب الظروف الجوية السائدة.

وقالت مصادر في الشركة، للأناضول، إن هطول الثلوج بشكل كثيف لليوم الثاني على التوالي بمدينة إسطنبول تسبب بعرقلة حركة الطيران في المطار.

وأوضحت أن الخطوط الجوية التركية ألغت 640 رحلة داخلية وخارجية، وقامت بتوزيع المأكولات على نحو 29 ألف مسافر، واستضافت 13 ألفا منهم في الفنادق.

ويشهد المطار ازدحامًا كبيرًا بسبب اضطرابات حركة الطيران، حيث اضطر عدد كبير من المسافرين لقضاء الليلة الماضية داخله بسبب إلغاء الرحلات المقررة.

من جهة أخرى، تواصل سلطات مطار أتاتورك الدولي أعمالها في تنظيف الثلوج المتراكمة على المدارج، من أجل استئناف الرحلات الجوية.