أفاد تقرير سعودي بأن السلطات الأمنية نجحت في أن تحبط المعدل الشهري المستهدف للعمليات الإرهابية من ثلاث عمليات إرهابية ناجحة في الشهر إلى عملية واحدة شهريا ، مشيرا إلى انه تم إحباط 59 في المئة من العمليات الإرهابية العام الماضي .

وأضاف تقرير "مؤشرات الإرهاب في السعودية لعام 2016"، الذي نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية الصادرة اليوم الأحد ، أن "سياسة الحزم التي اتبعتها السلطات السعودية في مكافحة الإرهاب أسفرت عن تحجيم الخسائر البشرية من عشرات الألوف إلى 21 ضحية ، مدنياً وعسكريا فقط، عبر إحباط 59% من العمليات الإرهابية".

يشار إلى أن التقرير الموثق اعتمد على رصد شمل جميع البلاغات الأمنية المتعلقة بالإرهاب في السعودية العام الماضي، عن طريق حساب وزارة الداخلية في "تويتر" وبيانات المتحدثين الرسميين لوزارة الداخلية، وتقسيم البلاغات التي تلقتها الأجهزة الأمنية إلى ثلاثة مستويات، تتضمن عمليات إرهابية ناجحة، وعمليات إرهابية فاشلة لم تحقق أهدافها، وعمليات استباقية وإحباط العمليات الإرهابية .