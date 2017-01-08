أعربت الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان 49 عاما عن رغبتها في إنجاب طفل أخر خلال العام الجديد.

وقالت نيكول في حوار مع صحيفة "ديلي ميل " اليوم الأحد" من بين جميع الأمور التي حدثت في حياتي، كوني أم كان الأمر الأهم الذي غير كل شيء وجعله أفضل".

وكانت نيكول قد تبت ابنتها الأكبر إيزابيل التي تبلغ من العمر حاليا 25 عاما وابنها كونر / 21 عاما/ أثناء زواجها من الممثل توم كروز.ثم بعد ذلك تمكنت نيكول بعد عدة محاولات فاشلة من الإنجاب من زوجها المغني كيث أوربان ابنتها صنداي روز/ 8 أعوام/ .وانجبت ابنتها فيث / 5 أعوام / عبر أم بديلة.

وأضافت نيكول" مازال لدي أمل أن يحدث أمر ما هذا العام" موضحة " كيث وأنا نرغب في إنجاب مزيد من الأطفال.جدتي كانت قد انجبت والدتي وهي في عمر 49، إذا حدث ذلك لي سوف أكون في منتهى السعادة".

وحول معاناتها لإنجاب طفل، قالت نيكول" تمر بأحداث صعبة مرارا وتكرارا، ثم تبدأ في إخبار نفسك أن الأمر الذي تريده لن يحدث أبدا.أنا بصدق لم أكن أتوقع أن أنجب طفلا، ثم في عمر 41 أصبحت أما".

وأشارت نيكول إلى أن علاقتها مع زوجها السابق توم كروز "جيدة "، وقالت حول طفليها بالتبني " ما زالا يمثلان جزء من حياتي وقلبي".

ويذكر أن نيكول وكيث تزوجا عام 2006 ، وبعد أربعة أشهر من الزواج، سعى كيث للحصول على العلاج من الإدمان على تناول الكحوليات والمخدرات.

وقالت كيدمان، التي سوف تتم عامها الـ50 في حزيران/يونيو المقبل" في ذلك الوقت إنهاء الزواج لم يكن خيارا أبدا".

وأضافت " الانفصال لم يكن سوف يحدث ، العلاقة بيني وبين كيث كانت عميقة للغاية".