شنت مقاتلات حربية سورية عدة غارات جوية على منطقة وادي بردى في ريف دمشق اليوم الأحد .
وقالت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية إن الجيش السوري بدأ عملية عسكرية واسعة في منطقة وادي بردى ضد مسلحي المعارضة .
ونفت مصادر وجود هدنة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة ، مشيرة إلى أنه " تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 3 ساعات بين الساعة 10 إلى 1 أمس السبت وأول أمس الجمعة للسماح بدخول الوفد الروسي للتفاوض مع المسلحين لأجل السماح لفرق الصيانة لإصلاح ما تعرض له نبع عين الفيجة إلا أن المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية ".