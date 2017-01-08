أصدرت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية قرارا مؤقتا يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية وبيض التفريخ والصيصان (عمر يوم واحد) للدجاج البياض واللاحم من صربيا وفنلندا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور.
وشددت الهيئة في بيان صحفي اليوم الاحد على ضرورة ان تخضع جميع الارساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة وفقا لإجراءات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ونظام الحجر البيطري في دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي والمنصوص بها باللائحة.
واكدت رفضها الارساليات المصابة بأي من الامراض الوبائية والمعدية بعد فحص العينات بمختبر الهيئة وتكليف المستورد بإعادة الطيور والحيوانات المصابة الى الجهة التي وصلت منها على نفقته الخاصة دون تحمل الهيئة أي مسؤولية