عدن - إياد أحمد ووكالات

أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لها امس تعرض فرقاطة سعودية أثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم إرهابي من قبل 3 زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية.

وقالت قيادة التحالف العربي بقيادة المملكة السعودية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية: ان الفرقاطة تعرضت «اثناء قيامها بدورية مراقبة غرب ميناء الحديدة لهجوم ارهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للميليشيات الحوثية».

واضافت القيادة ان الفرقاطة السعودية «قامت بالتعامل مع الزوارق بما تقتضيه الحالة الا أن أحد الزوارق اصطدم بمؤخرة السفينة، ما نتج عنه انفجار الزورق ونشوب حريق في مؤخرة السفينة حيث تم التحكم بالحريق» واطفائه من قبل طاقم البحارة.

لكن الحادث ادى رغم ذلك الى استشهاد اثنين من افراد طاقم السفينة واصابة ثلاثة اخرين بجروح، وفقا للبيان الذي اوضح ان السفينة السعودية «واصلت مهامها الدورية في منطقة العمليات، فيما واصلت القوات الجوية وسفن قوات التحالف متابعة الزوارق الهاربة والتعامل معها».

واكدت قيادة التحالف في بيانها ان استمرار «الميليشيات الحوثية في استخدام ميناء الحديدة قاعدة انطلاق للعمليات الإرهابية يعد تطورا خطيرا من شأنه التأثير على الملاحة الدولية وعلى تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للميناء وللمواطنين اليمنيين».

في سياق متصل، أحرزت قوات الشرعية اليمنية بإسناد مباشر من قوات التحالف العربي انتصارات كبيرة في مديرية حرض الحدودية وسيطرت على عدة مناطق وغنمت كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة وكبدت الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

وقالت مصادر قيادية في المنطقة العسكرية الخامسة لـ «الأنباء»: إن قوات الجيش والمقاومة أطلقت أمس عملية عسكرية مفاجئة بإسناد الطيران الحربي ومقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف لاستكمال تحرير مديرية حرض التابعة لمحافظة حجة وسيطرت على مواقع جديدة بمنطقة المحابشة قرب الحدود السعودية وغنمت أسلحة ثقيلة وعربات، وأسرت 7 عناصر الميليشيات وقتلت وجرحت آخرين ودمرت عربات BMB وعربات نقل، بالتزامن مع غارات عنيفة لطيران التحالف العربي على معسكرات ومواقع للميليشيات في حرض ومناطق متفرقة بمحافظة حجة»، مشيرة إلى اغتنام الجيش الوطني عدة أطقم عسكرية وعربات مدرعة، بعد فرار الميليشيات من مواقعهم بشكل جماعي تاركين قتلاهم وجرحاهم وأسلحتهم الثقيلة.

من جانب آخر، انتقدت الحكومة اليمنية العملية العسكرية الأميركية التي نفذتها قوات مارينز فجر الأحد بمحافظة البيضاء جنوب العاصمة صنعاء.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي: إن «القتل خارج القانون وقتل المدنيين عمل مدان ودعم للإرهاب».