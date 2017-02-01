أعلن «مجلس العلاقات الأميركية- الإسلامية» (كير) رفع ما وصفه بـ«أكبر» دعوى قضائية رسمية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية توقيعه لأمر تنفيذي يفرض حظرا على دخول البلاد لمدة 120 يوما بالنسبة لجميع اللاجئين و90 يوما بالنسبة للقادمين من 7 دول عربية إسلامية.

وقال «كير»، عبر بيان امس الاول: «قدمنا للتو أكبر دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي بحظر المسلمين الذي أصدره الرئيس ترامب».

وتابع بيان المنظمة، المعنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين في الولايات المتحدة، أن الدعوى تم تقديمها إلى محكمة فيدرالية في ولاية فيرجينيا نيابة عن